Tratto da La farfalla sul mirino.

Il regista e attore Seijun Suzuki è venuto a mancare il 13 febbraio nell'ospedale di Tokyo nel quale era stato ricoverato in seguito a una broncopneumopatia cronica ostruttiva. Aveva 93 anni.Suzuki è nato nel 1923 a Tokyo. Nel 1954 è entrato nello studio Nikkatsu come vicedirettore, ma dopo soli due anni debuttò come regista col filmDal film emerge come il regista abbia coltivato un senso unico e surreale di stile ed estetica, per il quale i suoi film sono stati molto amati dal pubblico.Questo purtroppo non lo ha messo in condizioni favorevoli all'interno dello studio, dal quale si licenziò dopo il suo film del 1967,Per ben dieci anni rimase fermo e non produsse alcun film.Quando tornò sulle scene, diresse A Tale of Sorrow and Sadness e: quest'ultimo ricevette una Menzione d'onore durante il Festival Internazionale del Cinema di Berlino.Suzuki ha inoltre diretto Lupin III: La seconda serie e nel 1985 il film anime Lupin III: La leggende dell'oro di Babilonia Diversi personaggi dell'industria del cinema giapponese hanno espresso le loro condoglianze, fra cui l'attrice Naoko Outani (), l'attore Hideki Takahashi (Fighting Elegy) e Tetsuya Watari (Tokyo Drifter).