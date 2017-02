In seguito alla messa in onda, in Spagna, disudi le polemiche per l'adattamento locale della nuova serie animata. Il primo episodio è stato trasmesso il 20 febbraio, ma la partenza non è avvenuta certo sotto i migliori auspici, a iniziare dalla pesante e ridicolaapplicata, la stessa che già aveva indignato i fan francesi suE questo, nonostante il programma sia stato collocato in seconda serata, alle ore 22.20. Rimontate perché sembrassero in minor numero alcune raffiche di pugni in sequenze di combattimento con Goten Trunks , e cancellati i riferimenti ai DVD hentai del maestro Muten Ma gli spettatori hanno lamentato anche alcune scelte di doppiaggio (la più grande delusione è stata per la sostituzione della voce storica di Goku ) e l'audio non in sincrono (pare che la serie sia stata doppiata su video a 23 fps e mandata in onda a 25 fps, quindi velocizzata, alterando anche il tono delle voci, problema particolarmente evidente in quelle maschili).Delusione infine per la mancanza della sigla in spagnolo: anche in questo casoha imposto la opening giapponese, ma i fan hanno già lanciato una petizione online per poter avere le sigle adattate.inoltre, ha tranquillamente cassato quella finale. Il debutto diin Spagna, in termini di share, ha fatto registrare l'1,4% con la prima puntata (271.000 spettatori), sceso rapidamente allo 0,7%, e assestatosi allo 0,9% col secondo.