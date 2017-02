Boruto è figlio di Naruto, il settimo Hokage. Il ragazzo rifiuta completamente il padre ma nonostante ciò, lo rispetta come eroe e vorrebbe sorpassarne le capacità. Boruto incontra Sasuke, padre di una sua amica, e gli chiede di diventare il suo apprendista! Si alza così il sipario sulla storia di una nuova generazione!

Video promo:

Daarrivano le novità riguardanti lo staff di produzione e la prima key visual per Boruto: Naruto Next Generations . Il manga, ad opera di Ukyou Kodachi Ikemoto Mikio , ha esordito in patria nel maggio del 2016 e al momento conta 3 volumi pubblicati in Giappone, mentre in Italia è ancora inedito.La serie anime debutterà il 5 aprile 2017 in Giappone. La storia è un seguito originale delle avventure narrate in Naruto Shippuden . Il film Boruto: Naruto the Movie è arrivato nelle sale giapponesi nel 2015 (anch'esso inedito in Italia).Lo staff dell'anime è composto da: