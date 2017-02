Mary to Majo no Hana, nuovo trailer per l'anime degli ex Ghibli

Mary Smith ha dieci anni, e si annoia: non è piacevole passare le vacanze nella solitaria casa di campagna di una vecchia zia. Ma basteranno la comparsa di un misterioso gattino nero e la scoperta di un curioso fiore rosso, perché l'estate di Mary cominci a fare scintille, tra lezioni di magia e strabilianti avventure notturne. E in men che non si dica la ragazzina si ritroverà a cavallo di una scopa volante, inseguita da una terribile strega animata dalle peggiori intenzioni... (trama ricavata dal romanzo).

Nel sito ufficiale diè stato pubblicato il primo trailer ufficiale dell' opera di Yoshiaki Nishimura e dello Studio Ponoc . Progetto per il quale abbiamo parlato largamente in questa news precedente Ricordiamo che questo lungometraggio animato è ispirato al racconto The Little Broomstick (in Italia) della scrittrice britannica Mary Stewart.