L'abbiamo "vista" sempre presente mentre tramava "nell'ombra". Responsabile di quasi ogni nefandezza che possa accadere nel suo manga,è sempre stata una figura implacabile, seconda in questo solo al piccolo investigatore Detective Conan infallibile nelle sue indagini (o anche nel portare iella?)Ora la rivista Shounen Sunday, che serializza in Giappone il manga di Gosho Aoyama , decide di offrire un piccolo tributo alla figura dell'dietro cui si celano i malfattori prima di compiere il delitto (o prima di essere smascherati da Conan ...)Sul prossimo numero della rivista (quello del 1° marzo) infatti l'ombra nera sarà sulla copertina con un tema alla "gravure", ovvero con una modella in posa con indosso una tuta fullbody del tutto nera e con i sinistri occhi rivolti al lettore.Una pratica, quella di mettere in copertina delle gravure (ossia modelle in bikini o biancheria intima), non nuova a riviste del settore manga ma rivisitata ora da Shounen Sunday in chiave "giallista".Chissà infine se, tra i molti sospetti che già si attira,è riuscita nel frattempo a scagionarsi dall'accusa di aver rubato la lente di ingrandimento di Conan?