Aoba Suzukaze (New Game!)





Fresca fresca di diploma, la piccola Aoba decide di cercare lavoro e viene assunta in un'azienda di videogiochi. Basta guardarla per scambiarla per una ragazzina delle medie, e infatti è quello che accade anche nella serie! Carina e grande stacanovista, in realtà non è così pucciosa come appare: riesce a punzecchiare per bene le colleghe, specialmente la sua amica d'infanzia Nenecchi. Quindi, occhio al suo lato un po' cattivello!



Megumin (KonoSuba)





Una delle più potenti arcistreghe del regno, Megumin è in grado di padroneggiore una delle più forti arti magiche: l'esplosione (peccato che poi cadda a terra come un sacco di patate senza forze!). All'apparenza può sembrare un po' scema, ma in realtà nasconde in sè una grande volontà di migliorarsi sempre di più ed eccellere nella magia, ma si ritroverà sempre in situazioni assurde... Impossibile non voler correre in suo soccorso!



Rem (Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu)







Rem è una potente mezzodemone in tenuta da maid. Scostante e pronta ad ucciderlo, finisce invece con l'innamorarsi di Subaru quando lui le salva la vita e la aiuta a capire se stessa e ad autodeterminarsi uscendo dall'ombra della sorella gemella. È l'autrice di una delle più struggenti dichiarazioni d'amore degli anime che le ha fatto guadagnare una foltissima schiera di ammiratori in patria e fuori. Arriva ai neko da favorita: si confermerà il trend di popolarità di tutto l'anno?



Yume (Grimgar of Fantasy and Ash)







Solare e coraggiosa e abile con arco e frecce, Yume riesce a farsi amare da tutto il suo gruppo nonostante i siparietti con Ranta che gli rinfaccia di essere piatta come una tavola. Ma il suo aspetto carino e la sua irresistibile parlata nel dialetto di Osaka ne hanno fatto una vera e propria icona moe con la rete che si è riempita di sue fanart. Riuscirà a scoccare la freccia che colpirà al cuore degli utenti?



Yun Ijima (New Game!)





Sorella maggiore di due fratelli, Yun è anche un'esperta character design in un'azienda di videogiochi che veste spesso in stile gothic.

Senpai di Aoba, cercherà di aiutare la collega alle prime armi, facendo così emergere la generosità del carattere di Yun. Anche se non si sente a suo agio con quei grammi di troppo, in realtá è un perfetto e amorevole personaggio moe.



Anime 2016: Miglior Personaggio BISHONEN



Haru Kaido (Super Lovers)



Haru Kaido: Bello, alto, fisicato quanto basta, occhi verdi e capelli biondicci: si può volere di più dalla vita? Sì, magari che non sia iperfissato con il fratellino! A parte ciò, Haru è un ragazzo che ne ha passate tante in ambito familiare e nonostante tutto i suoi fratellini sono la cosa più importante della sua vita. Il suo carattere non sempre impeccabile viene compensato, oltre che dalla bellezza, dalle doti culinarie e dall'indiscutibile propensione a prendersi cura di chi ha bisogno di lui. Bello, un po' sadico, bravo in cucina e paterno: uomo perfetto. E a questo punto qualcuno starà dicendo "seee, paterno, lo so io se è paterno"... e non avete torto!





Tomoya Matsunaga (Rainbow Days)









Ammettiamolo, la fissa per il figo della scuola che saltava di fiore in fiore l'abbiamo avuta quasi tutte. Magari è durata un attimo, poi ci siamo riprese e abbiamo detto "io quel cretino non lo voglio nemmeno vedere!", un po' come la ragazza-sputo con il bel Mattsun. Il nostro roscio, alto e dall'aria (perché appunto è solo aria) figa e sciupafemmine è in realtà il classico ragazzo che quando si innamora non vede altro oltre l'amata e da lei è disposto a subire qualunque angheria. Mattsun è dolce, intrepido, sincero, un gran compagnone e anche delicato se lo vuole. Come si può resistere alla corte di un ragazzo così bello e simpatico che non si arrabbia neanche se gli si sputa addosso?!





JJ Leroy (Yuri on Ice)









Osamu Dazai (Bungo Stray Dogs)









Victor (Yuri on Ice)





È inutile raccontarsi favole. Puoi avere la trama migliore del Mondo, la musica più azzeccata o i disegni più belli, ma se i personaggi non bucano lo schermo, non fanno "innamorare" di loro lo spettatore, la serie anime non decolla ed è destinata al droppaggio nel breve tempo che va dalla Opening alla Ending.Amici e amiche dibenvenuti quindi ai NekoAwards per i migliori personaggi dell'anno!Quattro le categorie. Due si sono già sfidate la settimana scorsa: