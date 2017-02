non è stato sfruttato con intenti malevoli

Come ben saprete ieri internet è stato in subbuglio per via di un leak (dispersione di informazioni) subito da, sito che aiuta ad ottimizzare la sicurezza e le performance di oltre 5,5 milioni di siti web in tutto il mondo. Nel suo codice si nascondeva un bug che ha messo a rischio chiunque avesse usato anche indirettamente i suoi servizi. Il tutto è stato segnalato dall’analista di Google Travis Ormandy e confermato dal CTO di Cloudflare John Graham-Cumming in una lunga nota pubblicata nel sito.Nonostante ora il rischio non sia più presente gli utenti sembrano non essere del tutti sicuri, ma Graham conferma che secondo le loro stime il bugCome ben saprete Facebook e tantissimi altri siti sono corsi ai ripari, ma qui vi riportiamo le dichiarazioni dei siti maggiormente vicini alla nostra passione per vedere le conseguenze di questo leak. Christopher Macdonald (CEO) ha dichiarato: “Nonostante le informazioni pubblicate da Cloudflare non sono particolarmente preoccupato. I server di ANN non sono connessi a siti di e-commerce (sottoscrizioni e pagamenti delle inserzioni sono gestiti da PayPal) e non contengono informazioni sensibili, quindi non abbiamo alcun motivo per esser preoccupati”. Come precauzione ha comunque consigliato agli utenti di cambiare le proprie password, soprattutto se uguali a quelle utilizzate in altri siti.. “Siamo felici nel informarvi che Crunchyroll, non utilizzando alcun servizio associato ai leak, non ha subito alcuna conseguenza dal bug di Cloudflare. I dati di tutti gli utenti di Crunchyroll siate certi che sono al sicuro”. Crunchyroll ha inoltre raccomandato ai propri utenti di cambiare le password regolarmente, di scegliere frasi lunghe e complesse, e che esse non vengano messe in altri siti.(sito che pubblica manga hentai in accordo con editori giapponesi e non solo), usa Cloudlfare ed hanno investigato sulle possibili conseguenze del problema, ma Cloudflare ha confermato via mail con loro che “FAKKU non è uno dei siti esposti al problema”. Anche in questo caso è arrivato il consiglio ai propri utenti di cambiare le password, ricordando che se esse sono state riutilizzate per altri siti questo renderebbe tali utenti probabili vittime di attacchi.. “Il sito di FUNimation non usa i servizi di Cloudflare, tutti i dati dei nostri utenti sono al sicuro.”Come già detto più di 5.5 milioni di siti usano Cloudflare e nel caso abbiate dubbi sulla sicurezza dei vostri dati, vi consigliamo questo sito che vi dirà chi utilizza Cloudflare o meno. Sicuramente possiamo segnalarvi che viene usato da 2ch.net, 4chan.org, anime-planet.com, deviantart.com, patreon.com come molti siti pirata che pubblicano manga ed animeIl leak è attivo dal 22 settembre, ma Graham ha confermato che l’impatto più grande lo ha avuto dal 13 al 18 febbraio. Noi non possiamo far altro che sostenere le forme cautelari già promosse dai siti qui sopra, usate password molto complesse, cambiatele spesso e variatele il più possibile.