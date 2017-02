il 26 aprile!



Trailer italiano di Death Note per l'uscita dei dvd

Un anno fa, durante la conferenza Dynit a Cartoomics, fu lo stesso Cavazzoni a parlare di un interessamento di Dynit per l'acquisizione della versione blu ray upscale fatta da Viz Media (negli Stati Uniti, non in Giappone) di Death Note Il 16 febbraio lo stesso editore ne annunciava sulla sua pagina facebook l'arrivo prossimo sul mercato italiano. Da poche ore invece il sito dell'editore bolognese ha anche fatto sapere la data di uscita di questa edizione:Il box Dynit conterrà 5 blu ray e avrà il prezzo a listino di 59,00 euro (53,00 euro se comprato direttamente dal sito Dynit.