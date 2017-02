Wonder Festival 2017 Winter: moltissime action figures in anteprima





Ilè la fiera a temapiù grande e famosa del mondo, che si tiene in due edizioni ogni anno, invernale ed estiva. L'ultima edizione si è tenuta pochi giorno fa, per la precisione domenica 19 febbraio, a Tokyo.Durante ogni edizione, i maggiori produttori di figures, non solo giapponesi ma anche di altre nazioni, presentano le ultimissime novità e anche numerosi modelli in vendita a breve o ancora sottoforma di prototipo. Insomma, un vero paradiso per gli amanti di questo genere di collezionismo!Qui di seguito e nella gallery finale abbiamo raccolto numerose fotografie con cui tentarvi... ma occhio al portafogli! Tokyo Otaku Mode (un rigraziamento a Takemori S. per le fotografie)