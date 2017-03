Saiki Kusuo no Psi Nan - commedia, scolastico, soprannaturale, superpoteri - film (21 ottobre 2017) commedia, scolastico, soprannaturale, superpoteri - film (21 ottobre 2017)

Teaser Trailer

La storia narra le vicende dello studente delle superiori Kusuo Saiki, che ha l'abilità di usare una vasta gamma di superpoteri, tra cui telepatia e telecinesi. Questo potrebbe sembrare fantastico, ma per Kusuo quei superpoteri non sono tutta questa gran cosa. Lui cerca di vivere una vita normale, nonostante queste sue fastidiose abilità.

Teaser Trailer



Yuichi Katagiri pensa che gli amici siano più importanti del denaro ma allo stesso tempo, sa bene quanto sia difficile vivere senza fondi. Ha promesso ai migliori amici che avrebbero fatto insieme la gita scolastica, e per tale motivo, lavora per mettere i soldi da parte. Dopo che però le quote della classe vengono raccolte, vengono anche prontamente rubate. I sospetti cadono su due degli amici di Yuichi. Subito dopo, i cinque vengono rapiti e si risvegliano in una strana stanza: apparentemente, uno tra loro si è lasciato coinvolgere nel "gioco dell'amicizia" allo scopo di saldare il grosso debito creatosi. Ma chi di loro è stato? E perché si ritrovano ad avere un simile debito? Da questo momento Yuichi e i suoi amici saranno coinvolti in giochi psicologici che testeranno o distruggeranno la fiducia che hanno gli uni per gli altri.

In pillole:

Yusuke Iseya (Jojo, Rurouni Kenshin) interpreterà il ruolo di Seijirō Amaido nel secondo film di Sangatsu no Lion / Un Marzo da Leoni, ovvero il padre biologico delle sorelle Kawamoto.

Nuove immagini dal film anche per le figure di Rei Kiriyama (Ryunosuke Kamiki), Kyōko Koda (Kasumi Arimura) e Masamune Gotō (Hideaki Ito).

Sembra che il film di Tokyo Ghoul uscirà il prossimo 29 luglio come da iniziali previsioni. Il dubbio era legittimo, dopo lo scandalo che ha coinvolto l'attrice di Touka, Fumika Shimizu, circa la sua scelta di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla fede di un controverso gruppo religioso.

uscirà il prossimo 29 luglio come da iniziali previsioni. Il dubbio era legittimo, dopo lo scandalo che ha coinvolto l'attrice di Touka, Fumika Shimizu, circa la sua scelta di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla fede di un controverso gruppo religioso. Lo staff del film aveva rilasciato un commento circa il fatto che si sarebbe valutato il da farsi; oggi giunge invece la conferma che tutto procederà secondo i piani.

L'account Twitter ufficiale degli adattamenti dal vivo del manga sul nuoto Dansui! di Tatsuya Kiuchi conferma che dopo il drama attualmente in corso, vi sarà anche un adattamento teatrale con il medesimo cast di attori. Ecco la visual:

Ecco uno scatto del clear file realizzato dalla mangaka Mika Yamamori e ispirato alla visual del film live action tratto dalla sua opera 'Hirunaka no Ryuusei'. Il clear file è stato allegato all'ultima uscita della rivista Margaret che ne aveva serializzato il manga.

Nuove foto (nella gallery) per il film Teiichi no Kuni, di cui vi lasciamo il recente visual tutto a "tema sakura" da poco rilasciato.

Tutto può e tutto conosce, lui. E per questo si annoia. Ma le tentazioni del liceo avranno la meglio persino sul povero Saiki Kusuo di, presto in film dal vivo.Il film live tratto dal manga omonimo di Shuichi Asou debutterà il prossimo; l' annuncio è stato dato su Weekly Shonen Jump di, ma lo stesso mangaka Asou ha voluto darne una segnalazione postando su Twitter un'illustrazione in bianco e nero che richiama fortemente il poster del live action di Jojo: Diamond is Unbreakable (foto sopra).Un caso? Si tratta piuttosto di un chiaro omaggio, visto che ad interpretare il protagonista sarà in entrambi i due film dal vivo l'attore Kento Yamazaki E oltre ad un primo teaser trailer del film diretto da Yuichi "Hentai Kamen e Gintama" Fukuda , possiamo anche osservare gli attori già negli stravaganti panni dei protagonisti:E' stato confermato che la serie TV dal vivo prevista perfarà il suo debutto ilprossimo, in streaming su GYAO! invece il 12 aprile.Nel teaser rilasciato appare la frase: "Amici < Denaro?" e quindi "non dubitare dei tuoi amici, è l'unico modo per risolvere il Friends Game."Ricordiamo che alla serie drama seguiranno due lungometraggi live action, entrambi in uscita nel 2017, in date ancora da confermare.