Di che si tratta?

Il Bazar di Mari è un grande bazar virtuale dedicato ai manga e gli anime, ma con anche spazi dedicati a censure, videogiochi, novel, drama, Giappone e molto altro! Un sito che raccoglie materiale su queste passioni, dove dietro ad ogni "porta" si celano molte sorprese in continuo aggiornamento, grazie alla diretta partecipazione dei visitatori del sito e le loro idee e proposte.

Il sito è stato fondato da Marichan nel 2003.



