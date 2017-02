7 aprile





Nuove interessanti key visual per due opere molto amate dai fan (per quanto molto diverse): Berserk Partendo con Berserk: la trasposizione di questa seconda metà del manga di Kentaro Miura debutterà il prossimosu MBS, TBS e WOWOW (la quale pubblicherà gli episodi 13 e 14 insieme).Danmachi: il sito ufficiale del prossimo OAV, Sword Oratoria , ha pubblicato una nuova key visual. Il sito ha svelato che l’adatamento delle light nome di Fujino Ōmori e dell’illustratore Kiyotaka Haimura , debutteranno su Tokyo MX, KBS Kyoto, Sun TV, BS11, e su AbemaTV il prossimo 17 aprile alle 24.30. Vi ricordiamo questa precedente news per avere tutte le info su questa nuova serie.