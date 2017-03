Gli scontri leggendari contro Hydargons e Gandall, le epiche battaglie contro l’esercito del malvagio Re Vega, gli indimenticabili combattimenti per difendere la terra. Dopo 36 lunghissimi anni, Ufo Robot è tornato. Dallo spazio profondo, arrivano tutti gli episodi del gigante d’acciaio che ha solcato i cieli degli anni 80. Un’occasione unica per rivivere tutte le battaglie dell’invincibile eroe meccanico, in una preziosa collana di DVD da collezione. In ogni uscita 5 incredibili episodi, per vivere l’inizio della saga che ha segnato i ricordi di una generazione.

Numero Dischi: 1

Durata: 100'

Casa Editrice: La Gazzetta dello Sport; Prezzo: € 9.99

Lingua: italiano (Dolby Digital 2.0) giapponese (Dolby Digital 2.0)