Il compagno di classe piacione, l'afflitto responsabile di negozio, il suo lamentoso collega di lavoro, un tenero e carino compagno di club più giovane, tutti non hanno occhi che per lei, la bella ma poco espressiva Akira Tachibana. Lei però è segretamente innamorata del proprietario 45enne del ristorante ove lavora part-time...

Dopo che nella scorsa settimana ne era stato anticipato un grande annuncio in arrivo, la rivista Big Comic Spirits di Shogakukan riporta ora l'annuncio di un adattamento anime per il manga Koi wa Ameagari no You ni (L'amore è come dopo la pioggia) di Jun Mayuzuki . La serie tv è già programmata per andare in onda a gennaio del 2018 nel blocco noitaminA.è iniziato nel 2014 sul mensile Big Comic Spirit ma recentemente si è trasferito sulla versione settimanale della stessa rivista ma con una cadenza bisettimanale. Il settimo volume monografico della serie è in calendario per il 10 marzo in Giappone.La serie è stata candidata alla nona edizione del Manga Taisho Award nel 2016 e nello stesso anno si è classificata al quarto posto nel Kono Manga ga Sugoi! della Takarajimasha.