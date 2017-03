Sullo sfondo di un'immaginaria Europa ottocentesca, Allen Walker è un giovane esorcista che sta per prendere parte a un grande disegno: la lotta contro il Conte del Millennio, un entità malvagia che mira alla distruzione del genere umano. Ma per farlo deve prima recarsi al quartier generale dell'Ordine Oscuro, e venire riconosciuto ufficialmente come esorcista. Non sa che dietro quelle sinistre mura si nascondono segreti dei quali il suo Maestro non gli ha parlato. Dopo aver compiuto il suo ingresso nell’Ordine Oscuro, Allen inizia a conoscere i misteriosi e strani personaggi che lo compongono. La prima persona con cui entra in attrito è l’enigmatico Kanda, un esorcista dal carattere difficile e scostante. Convocato dal Direttore Komui per il suo primo incarico ufficiale nell’ambito della guerra contro il Conte del Millennio, Allen va incontro a una sorpresa non proprio gradita...





Il sito ufficiale di, la seconda serie anime televisiva dedicata al celebre manga D.Gray-Man di Katsura Hoshino , ha rivelato che è stato cancellato il rilascio dei DVD e dei BD, e tutti i preorder dei primi volumi sono stati al pari cancellati. La produzione non da spiegazioni e si limitata a dire che la decisione è dovuta a “varie circostanze”, ma sicuramente avrà influito lo scarso successo di share televisivo e di vendita del merchandise collegato al brand. La serie - in 13 episodi - è andata in onda su NTV nell'estate del 2016 a partire dal 4 luglio.Le versioni home video erano previste per settembre 2016 e poi sarebbero dovute proseguire con un uscita mensile, fino a febbraio 2018, per un totale di 6 uscite; ma in un secondo momento era stato deciso di ritardare l’inizio della diffusione, ma ora sappiamo com'è andata a finire: il ritardo si e trasformato in un nulla di fatto.Iniziato sul settimanale Shonen Jump nel 2004, D.Gray-Man ha avuto una pubblicazione discontinua a causa delle cattive condizioni di salute dell'autrice; si è arrestato completamente tra agosto e settembre 2007. Dopo numerose interruzioni settimanali durate per buona parte del 2008, il manga è stato nuovamente interrotto per quattro mesi. L'ultima volta è andato in pausa nel corso del 2013 per poi riprendere la pubblicazione sulla rivista Jump Square Crown lo scorso 17 luglio. La Shueisha ha pubblicato il 25° volume del manga e in Italia ill'ha pubblicato il 03/11/2016.I primi 103 episodi della serie animata sono andati in onda dal 2006 al 2008.