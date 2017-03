Regolamento: potranno votare coloro che hanno un minimo di 20 punti utente. La scelta sarà SINGOLA!

Anime 2016: Miglior FILM THE BOY AND THE BEAST

(LA SCHEDA)



Trama: La storia è ambientata sia nel mondo degli umani (il quartiere Shibuya di Tokyo) che in quello dei bakemono (Shibutenmachi), due mondi che non devono mai intersecarsi. Un giorno, un bambino solitario finisce nel mondo dei bakemono, finendo per diventare il discepolo di uno di loro, Kumatetsu, che lo ribattezza col nome di Kyuuta.



THE RED TURTLE

(LA (LA SCHEDA

Trama: Attraverso la storia di un naufrago su un'isola tropicale deserta popolata da tartarughe, granchi e uccelli, il film racconta le grandi tappe della vita di un essere umano. Produzione franco-nipponica che ha debuttato il 18 maggio 2016 (anteprima al festival di Cannes); il 29 giugno 2016 al cinema in Francia; il 17 settembre 2016 al cinema in Giappone. Vincitore del premio Un Certain Regard di Cannes.

Trama: Guerre nucleari e malattie hanno flagellato e distrutto il mondo. Per evitare nuovi orrori, nel periodo futuro chiamato "Maelstrom", si cerca di creare un mondo utopico, grazie a nanotecnologie mediche e ad una potente etica del benessere sociale e di considerazione reciproca. Eppure questo mondo non è così perfetto come sembra... Tre giovani ragazze, Tuan Kirie, la sua compagna di classe Miach Mihie e la loro amica Cian Reikado, decidono di opporsi a questo totalitarismo di gentilezza e all'utilizzo di super-medicine con uno sciopero della fame, decise a portarlo avanti fino ad un tentativo estremo di suicidio. La loro protesta però fallisce. Anni dopo, Tuan Kirie, è diventata membro dell'organizzazione Mondiale della Sanità. Mentre Kirie dovrà affrontare una minaccia mondiale capace di distruggere l'intero pianeta, rincontrerà Cian. Riusciranno le due a salvare il mondo... da sé stesso?

Kokoro ga Sakebitagatterunda

(LA (LA SCHEDA

Trama: Jun è una ragazza le cui parole sono state sigillate. Una volta era una ragazzina felice, ma a causa di una [certa cosa] detta quando era ancora una bambina, la sua famiglia è stata distrutta. Un giorno una Fata Uovo (Egg Fairy) compare davanti alla ragazza e sigilla la sua abilità di parlare in modo da impedirle di ferire altre persone con le sue parole. A causa di questa traumatica esperienza, Jun vive nell'ombra lontana dai riflettori. Un giorno, però, viene nominata per diventare un membro esecutivo del "consiglio per la sensibilizzazione della comunità". Per di più viene anche scelta per impersonare il ruolo principale nel loro musical...

Kizumonogatari

(La

Trama: In seguito alla cerimonia di chiusura dell'anno scolastico, Araragi viene a conoscenza di alcune voci in merito alla presenza di un vampiro in città grazie alla sua amica Hanekawa, una studentessa modello della sua scuola. In quello stesso giorno, troverà una donna gravemente ferita nella stazione della metropolitana. Ciò che Araragi non sa, però, è che quella donna altri non è che una leggendaria vampira centenaria, che lo coinvolgerà in svariate situazioni soprannaturali.

Nessuno di questi (dicci quale...)

Anime 2016: Miglior SERIE SEQUEL

Haikyuu!! Karasuno Koukou vs Shiratorizawa Gakuen Koukou

(la (la TRAMA



Sound! Euphonium 2



Jojo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable

(La

(La SCHEDA



Arslan senki Fuujin Ranbu

( La



Food Wars! Second Serving

(la

( La SCHEDA (la SCHEDA)

