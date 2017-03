Devilman Omnibus

Trama: Akira Fudo e' un giovane timido e pauroso. La sua vita cambia completamente quando un giorno gli fa visita Ryo Asuka, un suo ex-compagno di scuola, che gli confida che il padre e' morto in un modo terribile e misterioso. Ryo riesce a persuadere Akira a seguirlo nella sua villa, dove gli mostra l'orribile eredita' lasciata da suo padre: un terrificante "libro" di storia dei demoni, una stirpe vissuta sulla Terra prima dell'avvento degli esseri umani e che ora si sta risvegliando dal suo millenario sonno nei ghiacci. I demoni sono dotati di poteri straordinari e l'unico modo per affrontarli e' dotarsi degli stessi poteri. Ryo propone ad Akira un metodo disumano per ottenere questo obiettivo... accettera' Akira di seguire Ryo in un destino di morte e violenza?



Fonte Consultata: Fumettologica

Quest'anno il famosissimo manga Devilman di Go Nagai compirà 45° anni dalla sua prima apparizione suldi Kodansha . In occasione di questo anniversario la casa editricepubblicherà ad aprile un'edizione "Omnibus" che conterrà l'intera opera.Questo volumone cartonato conterà circa 1.300 pagine in formato 17×24 cm con tavole in bianco e nero; inoltre sarà riportato un intervento inedito scritto per l'occasione dal Maestro Go Nagai.