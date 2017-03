Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 20 e il 26 febbraio 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



Settimana più calma in cui molti titoli si riposizionano. Ora al primo posto c'è Arrivare a Te, ma sono ben lontani i tempi in cui la serie di Karuho Shiina superava anche il milione di copie. Immediatamente dopo, scalano delle posizioni Terra Formars e Ace of Diamond Act II.



Retrocede oltre il podio Dungeon Food ma mantiene comunque dei numeri "buonissimi", così come One Piece. Presente in classifica, come da previsioni, anche l'ultimo numero di Akame ga Kill.