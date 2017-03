La notizia del rilascio del primo trailer ufficiale arriva dallo show giapponese Oha Suta: il titolo del 20° film sui Pokèmon è Pokèmon, scelgo te! Nel trailer si trattano gli eventi del primo episodio della serie: la voce del professor Oak, Ash che cerca di andare d'accordo con Pikachu e l'attacco da parte degli Spearow sotto la pioggia e infine Ash e Pikachu vedono il Pokèmon Ho-Oh. A differenza del primo episodio, il Pokèmon fa cadere l'oggetto Rainbow Wing.Misty non si vede nel trailer, ma questo non significa che non ci sia del tutto!Sotto al trailer, qualche screenshot.