Arrivano le light novel di 5 Centimetri al Secondo e Il Giardino delle Parole per J-POP Manga

Visto il successo (inaspettato?) ottenuto in Italia dalla light novel di Your Name. che, ricordiamo, si è fatta valere nelle classifiche di varia, era prevedibile e auspicabile che prima o poi arrivassero da noi anche altre opere legate all'universo di Makoto Shinkai Riportiamo quindi l'annuncio dell'editore