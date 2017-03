E' online un lungo trailer per l'adattamento live-action di uno del classici anni "70 della Tasnuko:in uscita in Giappone il 13 maggio 2017!Nel video possiamo ascoltare in anteprima la theme song “Kanashimi Naki Sekai e” (Toward A World Without Sadness) deie l’insert song “Tatakae! Polymar” dei. Quest’ultima canzone è una cover della sigla originale della serie animata.Gia sappiamo che ci sarà Junpei Mizobata (live-action di Hana-Kimi Detective Conan ) nei panni del protagonista Takeshi Yoroi nella bella battle-suit completamente ridisegnata.In questo nuovo trailer viene introdotto il villain e Polymar Artemis/Rei Hieda interpretata dall’attriceche alcuni ricorderanno come interprete di Honey Kisaragi/Cutie Honey nella serie televisiva live action del 2007 diIl personaggio di Rei è stato creato appositamente per il film, è una ricercatrice che lavora alle tute Polymar, mandata dalla National Research Institute of Police Science.La pellicola, inquadrata all'interno delle iniziative per i festeggiamenti dei 55 anni di attività della Tatsunoko Production , è scritta da Shinsuke Onishi (Ultraman Cosmos, Daimajin Kanon) e diretta da Koichi Sakamoto 009-1: The End of the Beginning ), regista, animatore, attore, stuntman cinematografico in America (da grande fan di Jackie Chan), ma anche produttore, coordinatore e direttore per il franchise dei Power Rangers Ecco il poster ufficiale del film