NETFLIX Samurai Gourmet - slice of life, cucina - drama (17 marzo 2017) -

Full Trailer "Samurai version"





La storia segue il sessantenne salaryman ormai pensionato Takashi Kasumi, che ama stare per conto proprio quando gira per ristoranti per apprezzarne la cucina e le bevande. Ora che ha a disposizione tempo libero e denaro, rifiuta l'idea di una vita di sprechi, e persegue invece l'obiettivo di godersela in maniera rustica e semplice, come di un samurai che mangia tutto il cibo che desidera.

Omae wa mada gunma wo shiranai (You don't know Gunma yet) - commedia, scolastico - serie (marzo 2017) - commedia, scolastico - serie (marzo 2017)

Nori Kamitsuki è un liceale appena trasferito in una scuola nella prefettura di Gunma: qui apprende i vari aspetti culturali legati alla zona da uno studente che ama la propria regione di provenienza, e rimane colpito da quanto siano ampie le differenze. A scuola, Nori si innamora di Kyo Shinooka, ma sfortunatamente la ragazza ama la propria regione al punto da voler uscire solo con ragazzi di Gunma. E se ancora non bastasse, Nori rimane coinvolto in una zuffa contro le Prefetture di Tochigi e Ibaraki, da sempre rivali di Gunma.

Sensei - scolastico, sentimentale - film (28 ottobre 2017)



Teaser Trailer

È la storia di Hibiki, una studentessa delle superiori che s'innamora di uno dei suoi professori. I due iniziano a frequentarsi, ma i problemi che dovranno affrontare e superare non sono pochi dacché la loro relazione è segreta. Hibiki è fortunata ad avere delle amiche che la supportano e le danno consigli. Lei è giovane e molto sincera nei confronti di Kosaku a riguardo dei sentimenti che prova, mentre lui invece fatica, proprio a causa della sua posizione come insegnante.

Full Trailer

Haruka è un fratello maggiore schietto, ma gentile. Setoka è una sorella liceale che gli è molto vicina, e che è stata rifiutata dai ragazzi per cui aveva una cotta per ben 12 volte. Un bel giorno, il segreto di Haruka viene svelato, proprio quando il primo amore di Setoka, Takane, torna a farsi vivo da lei. E' l'inizio di un'incredibile storia d'amore con un bel fratello o di un pericoloso triangolo?

Estratto dal film ~ Rin



Utsukushii Hoshi - A Beautiful Star - fantascienza, slice of life (da romanzo di Yukio Mishima) - film (26 maggio 2017) - fantascienza, slice of life (da romanzo di Yukio Mishima) - film (26 maggio 2017)

Full Trailer

La famiglia Osugi è composta dal padre Shigeichiro, dalla madre Iyoko e dai figli Kazuo e Akiko. Si ritiene che il padre arrivi da Marte, la madre da Giove, il figlio da Mercurio e la figlia da Venere: sono orgogliosi di essere alieni, ma tengono celate con cura le loro vere identità, infatti Shigeichiro lavora nelle previsioni del tempo, la moglie è presa da un bizzarro lavoro legato all'acqua, il figlio è un part-timer e la giovane Akiko è una studentessa universitaria con un complesso per la bellezza.

Insieme lotteranno per salvare l'umanità dalle armi nucleari che minacciano il mondo.

Chotto ima kara shigoto yamete kuru - commedia, psicologico, lavoro - film (27 maggio 2017) commedia, psicologico, lavoro - film (27 maggio 2017)

Full Trailer



Takashi Aoyama è sovraccarico di lavoro e iper-stressato, ma non smette di impegnarsi al massimo. Un giorno sviene mentre si trova alla stazione dei treni, e viene salvato da una persona con l'accento di Osaka, Yamamoto, appena prima di finire sotto un treno. Dopo l'incontro, Takashi si riprende e migliora anche al lavoro, almeno finché non vede Yamamoto prendere un bus diretto al cimitero, con un'espressione fin troppo seria sul volto.

Sakurada Reset 2 - scolastico, mistero, poteri ESP, soprannaturale - film (aprile 2017) - scolastico, mistero, poteri ESP, soprannaturale - film (aprile 2017)

Last Call ~ PV

Nella cittadina di Sakurada quasi metà della popolazione possiede una qualche forma di potere speciale; tra questi ci sono i liceali Kei Asai e Misora Haruki. Lui ha l'abilità di ricordare perfettamente tutto ciò che sente e vede, lei invece può tornare indietro o resettarlo fino a un lasso massimo di tre giorni.

Entrambi fanno parte del "Service Club" della scuola, di cui il dipartimento amministrativo del paese fa uso per tenere sotto osservazione le persone dotate di poteri e mantenere la pace.

Attraverso l'uso combinato dei poteri di Kei e Misora, i due risolvono casi per il loro club. Un giorno Kei apprende dell'esistenza della pietra MacGuffin, all'apparenza un'insignificante pietra nera, ma che in realtà è proprio il cardine su cui si basa l'esistenza dell'intera Sakurada.



Teaser Trailer





Mitsu è una donna trentenne sposata con il secondo uomo di cui si è innamorata nella sua vita, che inizia però a portare avanti una relazione clandestina con il suo primo amore, l'ex compagno di classe delle scuole medie Arishima. Entrambi sono sposati, e il marito di Mitsu inizia ad avere dei sospetti sul comportamento di lei...

La stagione primaverile è in arrivo, e i video promozionali si susseguono l'un l'altro; per fare un po' di ordine, raccogliamo di seguito i trailer usciti negli scorsi giorni, anche relativi ai film che presto giungeranno nei cinema giapponesi.Il regista Hayato Kawai di Ore Monogatari!! dirige i tre protagonisti Tao Tsuchiya (Orange), Ryota Katayose Yudai Chiba , rispettivamente nei personaggi di Setoka, Haruka e Takane. Vi lasciamo al trailer completo:Direttamente dall'account Twitter ufficiale del film giunge una nuova clip per il film dal vivo de l': vediamo una scena in cui Yaobikuni incontra Rin alla tomba del padre di lei, e la spinge a trovare Manji per raggiungere il suo obiettivo.L'attrice Hana Sugisaki , oltre al ruolo di Rin Asano, nel film interpreterà anche quello di Machi, sorella di Manji; in parte anche proprio per questo motivo il protagonista accetterà la richiesta fattagli dalla ragazza.Dal romanzo del celebre Yukio Mishima, pubblicato nel lontano 1962 danel cast dici saranno Kazuya Kamenashi ( Ore Ore , Kaitou Yamaneko) e il veterano Lily Franky.Tratto dall'omonimo romanzo di Emi Kitagawa pubblicato nel 2015 da Kadokawa; vincitore del "Media Works Bunko Prize" al celebre Denkeki Prize.La theme song del film Sakurada Reset è "Last Call", ad opera dei flumpool, il cui video musicale vi proponiamo di seguito con una special guest star: ebbene sì, si tratta dell'attore Shuhei Nomura (Chihayafuru) che avrà il ruolo di protagonista nei due film tratti da light novel.Non è la prima volta che questi artisti collaborano: già nel 2009 Nomura aveva preso parte al loro video "Mitsumeteitai" (nella foto sopra a sinistra).