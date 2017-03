Doraemon: nella color edition sono contenute storie inedite, pubblicate in origine a colori anche su rivista. Non si tratta quindi di una ristampa delle storie già pubblicate in passato in Italia.

In diretta dalvi riportiamo le novità manga qui annunciate in anteprima nella conferenzatenuta nella Agorà 1 (Pad. 16) con la partecipazione di Claudia Bovini, Cristian Posocco, Valerio Ghiringhelli e Anna Scalzone.con la Gazzetta dello Sport: ufficializzano che la collana va avanti visto che sta andando bene. Hanno preventivato fino al volume 80 visto che ci sono state molte richieste in proposito.: gli è stato chiesto cosa volesse visitare... e lui ha risposto solo che vuole mangiare tanta pasta.PE: confermano che l'edizione perfect conterà 13 volumi in totale, pubblicati a cadenza mensile.: come già detto a Lucca, questa miniserie in due volumi sarà un test. Se venderà bene, pubblicheranno tutta la serie originale.con La Gazzetta dello sport: l'edizione si rifarà alla evergreen edition, senza censure, con il riadattatamento e nomi "giusti".