Trama: La vicenda è ambientata in Cina agli inizi del Novecento, durante la serie di sollevazioni popolari note alla storia come “La rivolta dei Boxer” culminate in sanguinosi massacri. In questo scenario vive le sue avventure la giovane Sanniang, contadina povera e senza famiglia, che si unisce alle truppe dei "boxer" durante la sua fuga da un misero villaggio cinese, in seguito all’uccisione di un funzionario imperiale dal quale aveva subìto vessazioni e maltrattamenti.

Trama: La storia di James Block, atleta di colore dalla grande fama, che però vede sconvolta la propria esistenza a causa di una brutta esperienza amorosa vissuta con una donna che lo sfrutta solo per la sua fama, e che finisce per ferirlo denigrando il colore della sua pelle. L'atleta reagirà molto male, e finirà in carcere.

James Block sviluppa così un forte odio verso se stesso e il colore della sua pelle. A offrirgli l'opportunità di lenire il proprio desiderio di vendetta, e dar appagamento al forte risentimento che lo divora, potrebbe essere il Dottor F, conosciuto proprio in carcere. Usciti di prigione, lo scienziato lo sottoporrà ad un esperimento; ma il risultato non sarà esattamente quello sperato...

