Incontrare l'anima gemella non è sempre facile, se poi la società impone pesanti orari lavorativi e un codice rigido di comportamento, l'impresa può rivelarsi davvero ardua. Per questo in Giappone le agenzie matrimoniali si stanno specializzando sempre di più, in modo da fornire un servizio, evitando inutili perdite di tempo.Ad esempio, alla fine di febbraio è stata inaugurata l'agenzia matrimoniale ToraCon, parte di IBJ (Japan Marriage Counselors' Federation),alla ricerca seria di un potenziale coniuge. La ToraCon è una costola della catena Tora no Ana specializzata in dojinshi, quindi ben addentro al mondo degli appassionati di anime, manga e videogiochi, ma non solo.Al momento della registrazione al servizio infatti, gli utenti devono compilare un "otaku diagnostic test " per identificare le loro aree di interesse, come anime, manga, videogiochi, cosplay, idol, figure e doppiatori. Il test chiede inoltre di specificare le serie o i personaggi preferiti, da quanto tempo si ha questa passione (le possibili risposte vanno da 1 a 30 anni) e quanto tempo viene dedicato ad essa (con un massimo possibile di 100 ore a settimana). Infine l'ultimo passo è un incontro negli uffici della ToraCon, situati ad Akihabara ovviamente.L'agenzia oltre a far conoscere un'aspirante dolce metà, offre anche, come aiutare a pianificare le date degli appuntamenti, dare consigli su cosa indossare o su come decorare il vostro appartamento o su cosa cucinare in caso di una cenetta romantica; ma anche eseguire una simulazione per arrivare più preparati all'incontro e avere un membro del personale in collegamento via e-mail per eventuali dritte durante l'appuntamento.Il costo dei servizi di ToraCon varia ampiamente: l'iscrizione è completamente gratuita, mentre il resto può variare da un minimo di 98.000 yen (830 euro circa) ad un massimo di 230.000 yen, (quasi 2.000 euro) con canoni mensili da 10.000 a 15.000 yen (da 80 a 130 euro circa).Ma a volte si può essere più esigenti e pensare al proprio futuro anche in termini economici e di prestigio. Nasce così la Ikinari Date, un'agenzia che promette di proporre alla sua clientela. Infatti i criteri di selezione degli aspiranti candidati sono durissimi, soprattutto per gli uomini: meno del cinque per cento passa l'esame.I maschietti infatti devono dimostrare di essersi laureati presso una delle università migliori del paese (il 20 per cento degli iscritti arriva dalla prestigiosa Università Keio), avere un lavoro altamente rispettato come avvocato o medico od essere impiegato in una società con più di 100 dipendenti e avere un'età compresa tra 23 e 39 anni.Per le donne è un po' più facile: l'età deve stare tra 20 e 36 anni e devono essere o laureate o iscritte all'università. Per ora il servizio è disponibile solo a Tokyo e Osaka e ogni incontro costa 1.500 yen (poco più di 10 euro).E se abbiamo trovato finalmente l'anima gemella ma questa non si decide a farci la tanto sospirata proposta di matrimonio? Si sa, i maschietti nipponici pare non brillino per intraprendenza.... e allora la ditta online Best Surprise propone il Nadeshiko Reverse Proposal Ring Set.Praticamente la donna compra questo pacchetto che include ovviamente un anello e un biglietto in cui scrivere la proposta di matrimonio (Best Surprise può proporre anche delle lettere già pronte, se la fidanzata è a corto di idee...) e lo fa spedire al suo lui. Se l'ometto risponde di sì, incontrerà il suo amore di persona per farle scivolare l'anello al dito, rendendo il loro impegno ufficiale. Se invece dice no (e ahimè potrebbe succedere), dovrà mettere l'anello in una busta separata inclusa nella consegna e rinviarlo a Best Surprise che consolerà l'abbandonata inviandole una collana (ma niente rimborso per l'anello). Il tutto per 10.000 yen (circa 80 euro).