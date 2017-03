10) Yoshikage Kira (Le bizzarre avventure di Jojo)

9) Kosaku Shima (Kachou Shima Kousaku)

Chi sono i personaggi maschili presenti negli anime che hanno il, nonostante le vicissitudini che magari si trovano ad affrontare? Questa la domanda che il sito Goo Ranking ha fatto agli appassionati nipponici di anime. Le risposte hanno dato vita a questa top ten!Persona molto tranquilla ed estremamente sicura di sé, nasconde in realtà una personalità egocentrica, narcisistica e fortemente psicopatica. Sarà per quello che riesce a sfoggiare con tanta disinvoltura un completo giacca e pantaloni lilla abbinato ad una camicia verde chiaro e una cravatta fantasia?Il protagonista di questa serie è un immaginario uomo d'affari giapponese, impiegato della classe media consacrato alla sua compagnia, la Hatsushiba Electric, un enorme conglomerato d'imprese. Ovviamente deve portare la divisa d'ordinanza di ogni salaryman che si rispetti, quindi impeccabili vestiti scuri con gilet e cravatta, sobri ed eleganti. Facile entrare in top ten.....Un misterioso investigatore a capo di un altrettanto misterioso "Club dei Giovani Detective" i cui membri risolvono casi grandi e piccoli grazie alle loro speciali abilità. Nonostante le sue capacità mentali e fisiche siano eccezionali, la sua pigrizia è altrettanto leggendaria e lo capiamo anche dal suo completo morbido, con la camicia slacciata e la cravatta allentata ma dagli abbinamenti cromatici azzeccatissimi.Conosciuto anche in Italia come Milord, si contende la settima posizione a pari merito con Kogoro Akechi, ma lo stile è all'opposto: tanto décontracté uno, quanto classico e rigoroso l'altro. Oltre ad una maschera bianca, Tuxedo Kamen porta uno smoking nero (da cui deriva il nome del personaggio: negli Stati Uniti infatti quest'abito fece la sua prima apparizione nell'ottobre 1886 al Tuxedo Club nel New Jersey, per questo oltreoceano lo smoking è appunto chiamato tuxedo). Sopra al vestito sfoggia un mantello dello stesso colore con l'interno rosso e ha anche un bastone allungabile che usa come spada.I criminali hanno il loro fascino, anche i più spietati, purché siano ben vestiti! Duke Togo è un sicario esperto di arti marziali, con un codice personale che segue inflessibilmente. Chissà se all'interno del suo codice deontologico c'è anche l'obbligo di andare al lavoro sempre in giacca e cravatta?E qui potrebbe valere la frase "Ti piace vincere facile" anche se in realtà il nostro maggiordomo perfetto si ferma solo a metà classifica. Eppure la sua divisa è impeccabile: tipicamente vestito di nero, con frac e cravatta, ha anche un taschino in cui tiene un orologio ed una spilla con il simbolo della famiglia Phantomhive, di cui è il servitore e che è stata per tradizione tramandata da maggiordomo a maggiordomo. Inoltre indossa guanti bianchi: sarà stata la sua natura non propriamente umana a non fargli raggiungere la vetta della classifica?Kaito Kuroba, detto anche Kaito Kid è evidentemente ispirato al ladro gentiluomo Arsenio Lupin, creato dallo scrittore francese Maurice Leblanc. Il suo vestito bianco utilizzato durante i furti e composto da cappello a cilindro, mantello e monocolo all'occhio destro è anche un suo marchio di riconoscimento. Ma non è abbastanza per farlo arrivare sul podio.Ad accedere al podio è in realtà un altro ladro gentiluomo, vestito in maniera molto più sobria, ma non per questo meno curata. Il nostro uomo infatti, agile, dal fisico asciutto, maestro nei travestimenti, è sempre vestito con completi spezzati, dagli accostamenti cromatici magari un po' azzardati ma quando c'è la sua classe tutto è permesso! Quanti ladri infatti indossano sempre il fermacravatta?La medaglia d'argento va a Sanji: perennemente alla ricerca di giovani donzelle da aiutare o servire, il nostro abilissimo cuoco non indossa certo grembiule e cappello da chef, anzi! Sanji veste spesso in modo elegante, giacca nera doppio petto con bottoni dorati, cravatta e camicia, i cui colori variano a seconda della saga.In vetta a questa classifica secondo gli utenti di Goo Ranking si colloca Jigen: pistolero fenomenale, taciturno, accanito fumatore e bevitore, sospettoso nei confronti delle donne, ma non totalmente immune al loro fascino, veste completi neri o grigi (ma non ha disdegnato il blu nella serie "Lupin, l'incorreggibile Lupin"). In più indossa sempre un cappello all'americana costantemente calato sugli occhi: sarà quello che gli ha permesso di vincere?Ora la parola va a voi, utenti di Animeclick: stilate la vostra personale classifica e scrivetela nei commenti. Io ho almeno tre nomi da fare che mancano qui.... quali? Curiosoni! Lo scoprirete a tempo debito!