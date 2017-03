E' sempre una bella esperienza

è finito, un'avventura che che ha permesso di incontrarci, stare insieme e, sia per quel che riguarda i redattori, che l'utenza. Inoltre abbiamo proposto contenuti, come le(di queste ne parleremo a parte e pubblicheremo i video), ed è stata occasione per interagire con gli altri addetti al settore.Che posso dire?: poco conta se molti di noi lavorano il giorno prima e quello dopo, se si devono usare ferie per esserci e se si arriva a sera super cotti. Ci si diverte e si ha la soddisfazione di fare parte di qualcosa di figo, unico e che rappresenta una realtà ormai collaudata che credo sia difficile trovare altrove. Sembrerà autocelebrativo, anzi lo è, ma sono sincero: far parte del gruppo di AnimeClick, Serialclick o Gamerclick, è una di quelle esperienze uniche che va provata. La cosa bella è che tutti siamo stati utenti del sito ed entraci è alla portata di tutti, basta avere un po' di tempo libero, costanza e aiutare.Una delle cose curiose di Milano, a Cartoomics, è la diffidenza che coglie coloro a cui proponiamo di giocare al nostro gioco, che ricordo. In diversi rifiutano, spaventati, come se ci fosse una fregatura dietro l'angolo. Tanta diffidenza l'abbiamo registrata solo a Milano, almeno per quanto riguarda le manifestazioni in cui lo abbiamo proposto. Strano, che ne pensate? Come mai?Nel complesso, regalando più di(grazie!)Abbiamo circa 200 foto da pubblicare, dovremo farlo a rate o vi facciamo esplodere il browser. Non abbiamo le foto di tutti tutti, ma direi la maggior parte.Il prossimo appuntamento con i nostri gioco è a Napoli Comicon E voi siete passati? Vi siete divertiti? Avete vinto qualcosa?