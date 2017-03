due linee diverse

L'onda rosa sta per arrivare e l'attesa inizia a diventare febbrile. Dopo i fiori di ume (le prugne giapponesi) e quelli della città di Kawazu ,nella prefettura di Shizuoka, nella penisola di Izu, è imminente l'esplosione dei sakura in tutto il Sol Levante. E di pari passo nei konbini , supermarket e grandi catene sbocciano, ricoperti di petali rosa. Ecco cosa offre il mercato nipponico, spesso in edizione limitata.Iniziamo da una delle catene più amate in Giappone, cioè: il colosso delle bevande calde e fredde da asporto ha sempre un'edizione limitata da proporre in ogni stagione e la primavera non fa eccezione. Quest'anno propone bicchieri, bottiglie e tazze in: una è ispirata all'armonia e l'altra alla purezza, entrambe ovviamente sono un trionfo di rosa. Inoltre ci sono anche bevande e dolci a tema: dal frappuccino con granella rosa al latte cremoso fino alla torta, tutti a base di latte, cioccolato rosa e panna montata.Sempre in tema di locali in cui andare a sorseggiare una bevanda al gusto di sakura, isparsi per tutta la capitale ( Ginza Omotesando , Shibuya, Jiyugaoka, Kichijoji, Tachikawa e Kita-Senju sono i quartieri in cui potete trovarli) propongono il White Chocolate Sakura iced drink accompagnato da carinissini macarons a tema.? Non è stato di certo a guardare! Per quest'anno propone la McFizz Sakuranbo e la McFloat Sakuranbo (chiamate così perché Sakuranbo vuol dire ciliegia in giapponese); entrambe contengono una piccola percentuale di succo di Satonishiki, una varietà particolamente apprezzata di ciliegie, tanto da meritarsi il titolo di "Regina" e che è coltivata nella regione nord-orientale del Tohoku nella Prefettura di Yamagata. Ma se volete qualcosa di più sostanzioso, McDonald propone anche il Sakuranbo Mocha (un caffè con aggiunta di cioccolato e sciroppo di ciliegia) e il Sakuranbo Frappè (latte con sciroppo di ciliegia e una spolverata di caramelle alla fragola sopra la panna montata).Preferite qualcosa di più semplice da consumare magari comodamente seduti sul divano di casa? La famosa marca di tèpropone un rinfrescante tè sakura disponibile in tutti i minimarket, mentre laha messo in commercio una bottiglia in edizione limitata con un elegante design a tema sakura (ma il gusto è sempre quello inimitabile della Coca Cola).Per non essere da meno, la ditta(quella che ha inventato la famosa ramune, la soda giapponese) propone nuovamente la loro Cola Sakura, fatta ovviamente con estratto di ciliegia.Preferite qualcosa di alcolico? Ci sono anche le birre! Laha creato una birra con i fiori di ciliegio e lo stesso ha fatto la Suntory.Ovviamente ci vuole qualcosa da sgranocchiare assieme a tutte queste bevande! Il Garrett Popcorn Shops propone popcorn caramellati con cioccolato bianco e mirtillo, mentre lasi è lanciata nelle edizioni limitate. Infatti ha messo in commercio solo per la prefettura di Shizuoka patatine fritte al gusto di gamberetti (che con il loro colore rosa rendono lo snack a tema) e solo nei suoi negozi di Takeshita Dori ad Harajuku e della stazione di Tokyo le patatine sakura, fatte con le patate rosse dell'Hokkaido che donano una tonalità che rievoca lo yozakura, cioè la contemplazione notturna dei sakura.Vi è mai capitato di assaggiare qualcosa a tema? C'è qualcosa che vi attira fra tutte queste proposte? Scrivetelo nei commenti!