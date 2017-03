sicuramente accadrà

Quanto è alta un'onda? Se non siamo professionisti del mare, difficile da giudicare. Se poi l'onda in questione è quella provocata da uno tsunami, è ancora più difficile, perché è qualcosa di anomalo e di spropositato. Immaginate: questa infatti è l'altezza, registrata da Yahoo Japan, dell'onda che ha investito la cittadina di Ofunato, nella prefettura di Iwate, a seguito del terremoto che ha colpito la regione del Tohoku l'11 marzo 2011.Quest'onda ha distrutto 3500 case (più di un quinto di tutte le abitazioni della città) e si è portata via le vite di 300 persone. Per ricordarle, il motore di ricerca nipponico Yahoo ha preso la facciata del Sony Building a Ginza e vi ha impresso il seguente messaggio, su cui spicca un'evidenteche indica appunto l'altezza di 16,7 metri."Ogni anno, quando arriva l'11 marzo, ci guardiamo indietro e ricordiamo cosa è successo quel giorno. Sono passati 6 anni dal Grande Terremoto del Giappone Orientale. Ci diciamo che non deve mai più accadere una tragedia simile. Ma un giorno un disastro simile probabilmente, anzi no,L'11 marzo nella città di Ofunate nella prefettura di Iwate, la massima altezza registrata delle onde dello tsunami è stata di 16,7 metri. Se queste onde avessero colpito il quartiere di Ginza in cui ci troviamo, il livello dell'acqua sarebbe arrivato. È più alto di quello che uno potrebbe immaginare.Ma solo conoscendo quanto è alto, le azioni che intraprendiamo per prevenire simili disastri possono cambiare. Siamo in grado prepararci qui e ora. Possiamo comprendere e conoscere ciò che ci aspetta attraverso i nostri ricordi delle vittime.quello che accadde quel giorno. Yahoo è convinto che questa sia la cosa più importante per prepararsi alle catastrofi."A rendere le cose ancora più agghiaccianti, mentre Yahoo! Japan indica l'altezza del maremoto appunto a 16.7 metri, stando a Japan's Kyodo News, in realtà la città sarebbe stata colpita da onde che hanno raggiunto, quindi la striscia rossa si sarebbe potuta spostare anche più in alto, quasi in cima al grattacielo. Veramente impressionante.