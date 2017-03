Brevi ritorni in auge per due serie oramai concluse da tempo ma che quando erano in corso avevano un consistente seguito di lettori.Parliamo di Negima! School Rumble , manga rispettivamente di Ken Akamatsu e di Jin Kobayashi , che col tempo hanno generato manga, film e anche live action. Entrambi i manga riappariranno sulla rivista Shounen Magazine dicon degli speciali one-shot con l'uscita del prossimo numero della rivista.Tra l'altro entrambi i manga erano stati inizialmente pubblicati a capitoli in Italia sulla defunta rivista contenitore Yatta! dell'altrettanto defuntama, mentre persi sono poi aperte anche le strade per una pubblicazione in monografico (interrotta inizialmente e poi iniziata nuovamente con successo dalla), la cosa non è mai avvenuta nel nostro paese perInversa sorte per le versioni animate dove, per le avventure scolastiche di Tenma e compagne, c'è stata la trasmissione delle prime due stagioni TV (e la pubblicazione in DVD della prima), per Negi e alunne c'è stata solo una pubblicazione parziale dei DVD e una trasmissione interrotta su varie TV locali.Cambiando fronte e passando invece al lato, il 15° numero annuale di Shounen Sunday riporta che per il 17° numero della rivista arriverà un " annuncio importante " per la serie manga Rinne della maestra Rumiko "Ranma" Takahashi Non ci sono indizi su quale potrebbe essere l'oggetto dell'annuncio, se una prossima conclusione dell'opera o un qualcosa riguardante l'adattamento anime che oltretutto riprenderà nella prossima primavera con una nuova stagione.Il manga originale diè in corso di pubblicazione italiana permentre la serie animata è disponibile in streaming su