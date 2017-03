Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 27 febbraio e il 5 marzo 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



Torna la ciclica ondata delle serie di Shounen jump, che pur senza grandi irruzioni arrivano a dominare la classifica. Al primo posto giunge naturalmente Haikyuu!!, mentre Arrivare a Te riesce a mantenere il primo posto dall'attacco di Food Wars - Shokugeki no Souma.



World Trigger manca il podio, ma oltre agli shounen non mancano serie per altri target, specialmente con Ooku e Akagami no Shirayuki-hime.