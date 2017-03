Non è la prima volta che lo stilista Nicolas Ghesquière prende spunto dall'immaginario visivo degli anime per creare le sue collezioni per Louis Vuitton, nota casa di moda francese.Nelle scorse stagioni c'erano stati chiari riferimenti a Sailor Moon Akira , ma anche ad Evangelion Final Fantasy . Ma durante la settimana della moda di Parigi,autunno/inverno 2017 con il celebre brano composto da Kenji Kawai tratto dalla colonna sonora di Ghost In The Shell Lo spettacolo si è svolto all'interno dello storico museo d'arte del Louvre di Parigi e ha visto un ritorno dell'estetica cyberpunk da parte dell'eclettico Nicolas Ghesquière.Questo chiaro riferimento all'opera di Masamune Shirow potrebbe essere dovuto all'imminente uscita dell'adattamento live action hollywoodiano di Ghost In The Shell con Scarlett Johansson come protagonista.