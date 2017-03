10-11-12 marzo

cast di doppiaggio italiano

Abruzzo Lanciano Ciakcity Abruzzo Montesilvano The Space Abruzzo Spoltore Arca



Basilicata Matera Uci Red Carpet



Calabria Catanzaro The Space Calabria Lamezia Terme The Space Calabria Reggio Calabria Lumiere Calabria Zumpano Andromeda River



Liguria Genova The Space Liguria La Spezia Nuovo



Trentino Alto Adige Bolzano Uci Trentino Alto Adige Trento Modena



Valle D'aosta Aosta Cinelandia



È finalmente arrivato il giorno del debutto nelle sale italiane di Yu-gi-oh: The Dark Side of Dimensions , secondo appuntamento con la rassegna anime 2017 di, al cinema il. Di seguito pubblichiamo l'elenco aggiornato delle sale che trasmetteranno il film, riproponendo il coupon omaggio da presentare alla cassa del cinema per ottenere uno sconto sul prezzo del biglietto. In aggiunta, è stato diffuso anche ildel lungometraggio, riportato in coda alla news.Studio di doppiaggio: CD Cine Dubbing Int. srlAdattamento dialoghi: Luca DresdaDirezione doppiaggio: Fabrizio MazzottaAssistente doppiaggio: Riccardo MarricchiFonico di sala: Gianandrea Rossi e Tiziano GrausoFonico di mix: Mauro LopezYugi Mutō: Max Di BenedettoAigami (adulto): Stefano CrescentiniAigami (bambino): Leonardo CanevaSeto Kaiba: Lorenzo ScattorinJoey Wheeler: Simone D'AndreaTea Gardner: Veronica PuccioTristan Taylor: Emanuele RuzzaBakura Ryō (adulto): Davide AlbanoBakura Ryō (bambino): Mattia FabianoMokuba Kaiba: Arturo ValliDuke Devlin: Stefano BroccolettiRoland: Alberto BognanniScud: Fabrizio MazzottaSolomon Muto: Silvio AnselmoPadre di Bakura: Carlo ValliSera (adulta): Ludovica BebiSera (bambina): Giorgia IonicaMani (adulto): Mirko MazzantiMani (bambino): Lorenzo D'AgataShadi Shin: Mauro GravinaAltre voci: Daniele Valenti, Riccardo Petrozzi, Jacopo Loconte, Roberto Fidecaro, Andrea Moretti, Cristina Poccardi, Ludovico Versino, Emilio Lavella, Fabiola Bittarello, Agnese Fallongo, Laura Niccolò, Raffaele Pezzulli, Sasha Pilara, Valentino Ionica.