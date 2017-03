Seguiamo un gruppo di cinque liceali che non sono altro che l'antropomorfizzazione di alcune qualità diverse di... riso! Il titolo è infatti un gioco di parole tra la classica "Love Comedy" e il termine kome (in giapponese: riso).La serie viene descritta come una "commovente kome-dy ricca di risate e passione" ed è stata pensata per far riscoprire al pubblico le virtù del riso, il cibo "anima" del Giappone. La storia segue un gruppo di cinque bei liceali, ognuno dei quali ispirato ad una qualità diversa di riso. I ragazzi parteciperanno al Festival del Raccolto, uno spettacolo live che si terrà nella fittizia scuola Kokuritsu Inahō Gakuen.





Junya Enoki - Ann

Yuto Suzuki - Shock

Genki Okawa - Carry

Tomokazu Sugita - Chinko Bōzu (Priest Chinko)

Mafia Kajita - Mori no Kuma-san (Forest Bear)

Natsuko Hara - Mana-musume

Shūta Morishima - Kurowa

Miho Masaka - Koro-ane

Hipoo - Camembert

Saori Murakita - Gurumi

Kaori Saitō - Guruko

Rico Sasaki - Gurue

Kenjiro Tsuda - Koshihikari

Arrivano novità per la serie animeprimaverile, l'anime era stato annunciato a durante l'evento Tochi Ani! Special Stage del canale Tochigi TV. Eccovi il primo trailer nel quale potete sentire la cover della canzone "Roman Hikō" (Romantic Flight), che la band band Kome Kome Club rilasciò per la prima volta nel 1990:Il progetto andrà in onda dal aprile 2017 su Tokyo MX e poi su Sun TV, Tochigi TV, RNC.Due dei personaggi principali saranno Hikari Hino, protagonista della serie, e Nishiki Sasa. Entrambi i nomi sono dei giochi di parole che richiamano delle tipologie di riso.Hikari verrà doppiato da Mark Ishii , mentre Nishiki verrà doppiato da Chiharu Sawashiro , fratello minore della doppiatrice Miyuki Sawashiro Gli altri 3 ragazzi sono:Misae Komori - Komachi AkitaNina Tamaki - Maru NikoSousuke Souma - Bore HitomeTra gli altri al doppiaggio troviamo:Il soggetto originale è a cura del debuttante Yūki Takabayashi, che si occuperà anche della supervisione della sceneggiatura. Il regista della serie sarà invece Takashi Horiuchi Black Cat ), mentre Levin Aoi (autrice di numerose doujinshi su Tutor Hitman Reborn ) si occuperà del character design. Faranno parte dello staff anche NOB-C ( Urawa no Usagi-chan ) in qualità di direttore artistico e Yoshitada Fukuhara ( Minarai Diva Chokkyū Hyōdai Robot Anime ) che si occuperà della produzione.La nuova serie anime verrà adattata per un manga dal titolo Love-Kome Rice is~Beautiful~ sarà disponibile sul sito gratuito di manga Ganma! dal 24 febbraio.