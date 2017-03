The Ancient Magus Bride: arriva la serie anime!





Chise Hatori ha solo 16 anni ma ha già perso tutto; senza famiglia né speranze, sembra che per lei tutte le porte siano chiuse, ma un incontro casuale pare cambiare il suo destino. Nel momento più buio appare davanti ai suoi occhi un misterioso mago che le offre una possibilità che non può rifiutare. Questo mago, che pare essere più vicino ai demoni che non agli umani, le offrirà la luce che sta disperatamente cercando, o la farà cadere ancora di più nelle tenebre?

Il VII volume del manga Mahou Tsukai no Yome ) di Kore Yamazaki reca ottime notizie per i fan: il titolo otterrà un adattamento in serie anime TV previsto per il prossimo ottobre, in 24 episodi e due stagioni consecutive (autunno 2017 e inverno 2018). A conferma dell'annuncio nei negozi Animate è stato esposto un poster. Ricordiamo che del manga è iniziata la pubblicazione in Italia perLo slogan dell’annuncio recita: "Questa storia viene narrata affinché possiate conoscere la bellezza del mondo”Inoltre vengono citate le prima righe del manga originale:"Oltre le mura di cemento... nelle profondità dell’antica nebbiosa foresta... si trova un altro modo. Quel mondo è molto più vicino al nostro di quanto si possa immaginare."L’opera è già stata trasposta in una serie OVA prequel , la prima delle tre parti dell'anime è uscita nell’agosto 2016 nei cinema e poi a dicembre allegata al volume 6 del manga; il secondo episodio nei cinema nipponici dal 4 febbraio e verrà quindi allegato al settimo volume del manga in uscita il 10 marzo 2017. Infine la terza e ultima parte giungerà nei cinema ad agosto e in OVA a settembre 2017 e verrà accompagnata al nono tankobon dell'opera di Kore Yamazaki . L' OVA è licenziato per lo streaming online con sottotitoli in italiano daLa piattaforma on-line ha già annunciato, con un tweet , l'acquisizione dei diritti della serie TV per il pubblico statunitense, la nuova serie arriverà anche da noi?Del cast di doppiaggio dell’ OVA sono stati confermati nella serie anime:Atsumi Tanezaki ( Durarara!! ) - Chise HattoriRyota Takeuchi ( Dramatical Murder ) - EliasKouki Uchiyama ( Haikyuu!! ) - RuthAya Endo - Silver.non si ha conferma per, al momento, per altri doppiatori già apparsi nell'OVA: Takahiro Sakurai - Toshikazu Miura; Atsumi Tanezaki - Chise a otto anni; Yuko Kaida - Angelica Misaki Kuno - Hugo.E' stata la stessa autrice del manga Yamazaki a stendere la storia dell’OVA sceneggiata da Aya Takaha Psycho-Pass ), con la regia di Norihiro Naganuma Yowamushi Pedal the movie ) che nella serie collaborerà anche della sceneggiatura; il character design è cura di Hirotaka Kato con gli sfondi di Bamboo, per una produzione targata Wit Studio Seraph of the End ).Le musiche sono a cura di Jun'ichi Matsumoto , già compositore per il celebre regista Hidekazu Koreeda. Lo staff viene riconfermato anche nella seria anime.Trailer dell'OVA con sul finale l'annuncio dell'anime per ottobre 2017: Kore Yamazaki ha lanciato la serie su Monthly Comic Blade di Mag Garden nel 2013, poi nel 2014 la serie ha traslocato su Comic Garden.