Era da tempo che Okada non lavorava più. Sembra stesse discutendo molto con Yamaga riguardo a futuri progetti, ma nient'altro. Passava più tempo a rimorchiare ragazze e portarle in discoteca ed ormai si comportava e parlava in modo completamente diverso da prima. Ma il vero problema era che Okada abbozzava un gran numero di idee senza tuttavia fare nulla per cercare poi di realizzarle. Praticamente non stava lavorando proprio per niente.Un giorno, gli dissi: "Stiamo tagliando il tuo stipendio. Qualcuno che lavora così poco non ha motivo per guadagnare così tanto".Inizialmente Okada protestò, ma poi si arrese.Tagliare lo stipendio era giusto, tuttavia secondo me era strano anche solo il fatto che ancora ricevesse soldi dalla compagnia. All'epoca pensavo che Okada avrebbe dovuto andarsene. Okada era il presidente della compagnia, il volto che presentavamo al pubblico. Se il nostro stesso presidente non lavorava sarebbe stata solo questione di tempo che le persone, sia all'interno che all'esterno, iniziassero a tenerlo a distanza. Per questo decisi di andare a lui e dirglielo chiaramente:S: Dovresti andartene!O: Non voglio!S: È necessario che tu te ne vada.O: Beh, non ho intenzione di farlo.Discutemmo in questo modo molte volte, non so nemmeno quante, finchè lui iniziò a vacillare.O: D'accordo, me ne vado...Aspetta, non posso andarmene.E finalmente...O: Sai che ti dico? Fammi fare ancora un gioco. Allora me ne andrò. A quel punto, ne avrò avuto abbastanza.S: Se davvero non riesci a convincerti ad andartene, allora me ne vado io. Chi sarà ad andarsene? Tu o io?Non è che avessi altre prospettive di lavoro, avevo dei debiti e un auto ancora da pagare; se avessi abbandonato, non sarebbe passato molto tempo prima che finissi in mezzo ad una strada. Ne ero consapevole, ma allo stesso tempo sapevo che se Okada fosse rimasto alla GAINAX, io non avrei voluto più farne parte.Alla fine Okada cedette, decidendo di lasciare la compagnia.