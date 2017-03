Movimenti importanti nel panorama delle compagnie di animazione in Giappone, ove ora si affaccia un aggressivo soggetto operatore.La software house, specializzata in giochi online e browser game, e famosa per aver creato titoli molto popolari come Kantai Collection ha annunciato la fondazione di una nuova divisione: laQuesta nuova costola della società sarà dedicata alla produzione diretta di serie anime, commercializzazione delle licenze e partecipazione ai vari "comitati di produzione". Inizialmente la divisione Picture sarà coinvolta in dieci progetti solo quest'anno ma in futuro punta a partecipare direttamente alla produzione di almeno 20 serie all'anno.Oltre ai citati Touken Ranbu e Kantai Collection, DMM è già molto coinvolta nella produzione di serie anime. Per riferirsi ai progetti del prossimo futuro citiamo Uchoten Kazoku 2 e lo yuri NTR: Netsuzou Trap . In futuro la DMM Pictures gestirà progetti di ampio respiro come l'anime Katsugeki! Touken Ranbu , a cui partecipa anche la ufotable , e la nuova serie di The Legend of the Galactic Heroes annunciata molto tempo fa, in collaborazione con Production I.G