Jay ospite a Napoli COMICON

Il disegnatore del cult "Sherlock" ospite di Planet Manga durante la kermesse partenopea

'ospite d'onore di Planet Manga dell'edizione 2017 della kermesse partenopea: JAY. Grazie alla collaborazione con Napoli Comicon , siamo orgogliosi di presentarvi l Arriva in Italia il talentuoso mangaka che ha realizzato l'adattamento a fumetti di SHERLOCK, la serie cult della BBC con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Steven Moffat e Mark Gatiss hanno firmato questa brillante rivisitazione della celeberrima icona letteraria di Sir Arthur Conan Doyle, reinterpretandone le avventure ai giorni nostri e la cui quarta stagione ha esordito sugli schermi inglesi lo scorso gennaio.

Jay ha iniziato l'adattamento del serial dal 2012 a partire dal primo episodio della prima stagione, Uno Studio in Rosa; il secondo, Il Banchiere Cieco, trasposto nel 2013, il terzo, Il Grande Gioco, nel 2014, mentre di recente in Giappone è partito l’adattamento del primo episodio della seconda stagione, Scandalo a Belgravia. I volumi di Sherlock saranno disponibili per tutti gli appassionati presso lo stand Panini Comics a Napoli, dove troverete anche la ristampa dell'esauritissimo Uno studio in rosa, con un'esclusiva cover variant! Stay tuned!

