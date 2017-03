1 Milione di copie in stampa

Grandissima news, attesa ed insperata, per i tantissimi fan de’ La Malinconia di Haruhi Suzumiya . Come possiamo difatti vedere dalla pagina facebook della è arrivata la lieta notizia che la quinta novel di Nagaru Tanigawa è in dirittura d’arrivo:è finalmente in fase di correzione di bozze.La Malinconia di Haruhi Suzumiya è una delle opere più famose degli ultimi anni, oltre ad essere stata la prima light novel ad aver raggiuntoin Giappone. Haruhi Suzumiya è stata la protagonista di uno degli anime di maggior successo del decennio passato, uno dei primi grandi successi della, seguito da una seconda stagione e dal lungometraggio animato La Scomparsa di Haruhi Suzumiya La novel è arrivata in Italia nel 2011 per la JPOP, seguita nel 2012 da’ Il Sospiro di Haruhi Suzumiya, nel 2013 da’ La Noia di Haruhi Suzumiya e dopo ben 3 anni di attesa è arrivato l’anno scorso La Scomparsa di Haruhi Suzumiya. Inoltre sono reperibili i manga spinoff della serie sempre editi dalla JPOP, scritti da Gaku Tsugano . Al momento non è disponibile alcuna data per la sua pubblicazione.