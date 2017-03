Il sushi All You Can Eat ti manda all'ospedale? - Agoraclick #59

un posto dove l'off topic non esiste



Sdoganamento di un qualcosa per cui prima bisognava mettere mano al portafogli in modo sensibile oppure un compromesso con la qualità del cibo per cui ciò che si mangia vale effettivamente quanto lo si paga?

Un servizio realizzato dalla trasmissione "Le iene", con la ben nota Negli ultimi tempi, complici anche le mode del momento, specialmente nelle grandi città, si assiste a un proliferare di ristorantini all'orientale che, con la formula dell' "All You Can Eat", consentono di mangiare, a prezzi tutto sommato contenuti, sushi e sashimi a volontà.Sdoganamento di un qualcosa per cui prima bisognava mettere mano al portafogli in modo sensibile oppure un compromesso con la qualità del cibo per cui ciò che si mangia vale effettivamente quanto lo si paga?Un servizio realizzato dalla trasmissione "Le iene", con la ben nota Nadia Toffa , ci offre uno spaccato su questi locali di nuova tendenza...

