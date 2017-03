Ecco alcuni dei punti salienti dell’intervista:

1 aprile

4 maggio

Aniplus-Asia ha pubblicato un’intervista sottotitolata in inglese con Tetsuro Araki , il direttore capo della seconda stagione de’ L’Attacco dei Giganti (e regista nella stagione passata), nella quale esprime i suoi pensieri sull’attesissima nuova stagione. Il seguente video è una versione sottotitolata del video pubblicato da Pony Canyon.Araki rivela di essere un grandissimo fan del manga, di aver letto il continuo dopo aver finito di lavorare alla prima stagione (arrivando addirittura a piangere in certe situazioni), il tutto proprio col pensiero di dover animare il manga nel modo più verosimile possibile. Lavorando in questa seconda stagione si è sentito sempre molto vicino ai protagonisti dell’opera, vivendo tante emozioni così come mentre leggeva il manga. Ha una determinata scena alla quale non vedeva l'ora di lavorare da ormai anni, anche se non pensava nemmeno lui che i lavori per questo ritorno di Shingeki si sarebbero protratti per 4 anni.Ci assicura che personaggi come Ymir e Krista che non hanno avuto un ruolo principale nella prima stagione adesso andranno alla ribalta, per lavorare meglio alle parti più drammatiche lo staff ha parlato spesso con Isayama . Si sente come questo manga fantastico possa far affiorare dentro di noi qualcosa di nascosto, il manga come l’anime (o il lavorare ad esso) ha portato delle emozioni e dell’esperienze che non sarebbero mai nate altrimenti, facendoli diventare persone ed artisti migliori. Sa che i fan hanno dovuto aspettare tantissimo, ma loro non hanno mai smesso di lavorare un solo giorno al franchise e sono sicurissimi che appena tornerà in TV i fan saranno immediatamente risucchiati in questo mondo facendogli dimenticare i quattro anni di attesa, sentendo quella magia che hanno sentito loro stessi tornando a lavorarci.Ricordiamo che la serie debutterà in Giappone l’. Ecco il video promozionale giapponese.Interessante notare che, nonostante i primi annunci dessero Keiji Fujiwara nel ruolo di Hannes, nel video non è riportato. Il che ci ricollega all’annuncio di Fujiwara dello scorso agosto, nel quale aveva annunciato che si sarebbe preso una pausa dal doppiaggio per curarsi da un malanno non meglio precisato. Confermato il resto del cast principale.Come detto da Araki la gran parte dello staff sta tornando in questa nuova trasposizione. Masashi Koizuka è il nuovo regista, mentre lo sceneggiatore Yasuko Kobayashi , il character designer Kyoji Asano ed il compositore Hiroyuki Sawano torneranno nuovamente. Il WIT STUDIO si conferma alla produzione dell’opera, così come anche i Linked Horizon torneranno per l’opening dell’anime.Il manga di Isayama è pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine dal 2009, la Kodansha ha pubblicato il 21° volume il 9 dicembre. In Italia il manga è edito da Panini , il 21° volume da noi è atteso per il