Molto fermento in questa edizione del(ovvero Dengeki Game Festival 2017 & Dengeki Bunko Spring Festival 2017 & Dengeki Comic Festival 2017) tenutosi questa domenica a Tokyo.Nel corso della conferenza riservata all'annuncio di nuovi progetti, il produttore, nonché editor di varie serie, Kazuma Miki si è rivolto ai fan nel pubblico con la richiesta "per favore, aspettate ancora un po' per una terza stagione!". Non è stato specificato a quale brand facesse riferimento, ma l'appetito di molti appassionati è stato solleticato dal fatto che tale richiesta è arrivata subito dopo la presentazione del nuovo gioco Toaru Majutsu no Index x Dennō Senki Virtual-On: Toaru Majutsu no Virtual-On, crossover tra l'universo della serie light novel A Certain Magical Index e il bran SEGA Virtual-On.Proprio Index è una delle novel di punta della linea Dengeki Bunko e di essa sono state prodotte finora due serie animate. Molta è quindi l'attesa per una nuova serie anime per questo brand sia in patria che all'estero.L'attesa dei fan è sicuramente molta ma non è comunque sicuro che la "terza stagione" faccia riferimento a. Proprio questo autunno, sempre in un Dengeki Festival, lo stesso Miki si era scusato con i fan per aver gelato le aspettative per la nuova serie, confermando che non c'era nulla in lavorazione. A Certain Magical Index , novel di Kazuma Kamachi Kyotaka Haimura , non è neanche l'unico brand Dengeki in potenziale attesa di una terza stagione: ci sono infatti Sword Art Online , del quale è stato anticipato un ritorno dopo il film Ordinal Scale oppure, perché no, Horizon on the Middle of Nowhere andato anche molto bene in home-video.Non rimane che attendere novità.