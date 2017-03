Satoru Fujinuma è un 29enne mangaka fallito, che non riesce ad esprimere la sua arte come vorrebbe e intanto lavora come fattorino per la consegna a domicilio di una pizzeria di Tokyo. In passato, a seguito ad un misterioso accadimento, ha ottenuto il talento soprannaturale di vedere in flash i momenti precedenti alla morte delle persone, cerca quindi di evitare tali morti ove possibile. Tuttavia un grave accadimento sconvolgerà la sua vita, Satoru dovrà discolparsi di un grave delitto, che non ha commesso. Sarà sbalzato indietro nel tempo, alle elementari, quando nella sua città d'origine (in Hokkaido) imperversava un pedofilo serial killer... è tutto collegato? La suspense sarà al centro dell'intrigo...

ha annunciato la produzione di una serie televisiva giapponese ispirata al manga Erased ad opera di Kei Sanbe . La serie debutterà quest'inverno in ben 190 paesi!Il cast include (da sinistra a destra, partendo dall'alto):Ten Shimoyama ( shinobi ) sarà il regista mentre Tomomi Ookuba si occuperà della sceneggiatura. La Kansai TV si occuperà delle riprese in 4K nell'Hokkaido nella città di Tomakomai, quella originale presente nel manga.La pubblicazione del manga è iniziata nel 2012 sulla rivista Young Ace, per concludersi nel marzo 2016. L'ultimo ed ottavo volume è stato pubblicato nel maggio del 2016 per Kadokawa . Il manga è stato candidato al premio culturale Osamu Tezuka nel 2014 e l'anno scorso al premio annuale Manga Taishoo.Sanbe ha lanciato un manga spin-off dal titolo Boku dake ga Inai Machi Re lo scorso giugno sulla rivista Young Ace, conclusasi a novembre.L'adattamento anime è stato realizzato a gennaio 2016, disponibile in streaming su Crunchyroll . A marzo dello stesso anno è stato realizzato anche un film, ispirato alla serie televisiva.