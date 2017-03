Nell'undicesimo anno dell'era Meiji, portare spade era proibito dal governo e coloro noti come samurai stavano lentamente scomparendo. Tuttavia non erano poche le persone a cui non piacevano i cambiamenti che stavano avvenendo in Giappone e inevitabilmente il tasso di criminalità è aumentato. L'unica soluzione dello Stato per fermare questa ribellione era imprigionare i suddetti malfattori. La grande prigione non aveva altro modo per accedervi se non quella di attraversare l'acqua, e i tre ragazzi della famiglia Kumo sono incaricati per scortare i criminali alla loro nuova "residenza". Ma sotto c'è dell'altro...

Il sito ufficiale legato alla serie animata Donten ni Warau (letteralmente "Ridendo sotto le nuvole") ha pubblicato lunedì un annuncio in cui è data per avviata la produzione di un anime anche per il Donten ni Warau Gaiden , raccolta di storie brevi non comprese nel manga originale.Il manga originale di Kemuri Karakara è stato pubblicato sulla rivisra Comic Avarus di Mag Garden dal 2011 al 2013 e poi raccolto in sei volumi. Le side story del Gaiden sono invece state pubblicate sul sito web Beat's, gestito sempre dalla. Queste sono state raccolte in 3 volumi con il terzo e ultimo che uscirà questa settimana portando probabilmente informazioni sul nuovo anime. Donten ni Warau è stato adattato in una serie anime da 12 episodi animata dallo studio Dogakobo nella stagione autunnale 2014 (la serie è inedita in Italia). Un film live-action è in lavorazione con l'uscita prevista per il 2018.