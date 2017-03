Oltre le nuvole: locandina e trailer doppiato in italiano per il primo film di Makoto Shinkai

Riportiamo dal sito ufficiale diDopo lo straordinario successo di Your Name , che ha raccolto nelle sale italiane 70 mila spettatori, arriva al cinema un altro leggendario capolavoro del Maestro Makoto Shinkai Sarà nelle sale italiane solo l’, nell’ambito della stagione degli anime al cinema, l’inedita versione doppiata in italiano dello struggente lungometraggio d’esordio del maestro giapponese.



Cosa si staglia oltre le nuvole?

Si tratta di un’enorme torre bianca: fonte di mille dibattiti e ispirazione per innumerevoli fantasie. La torre ha segnato un punto di svolta nel paese e simboleggia un Giappone alternativo che, dopo la seconda guerra mondiale, è diviso in due parti: una occupata dall'Unione e l’altra sotto il controllo di un’alleanza tra Giappone e Stati Uniti.

È da qui che prende il via Oltre le nuvole. Il luogo promessoci, il primo poetico lungometraggio di Makoto Shinkai, che all’epoca aveva già conquistato il suo pubblico con i corti "She and Her Cat" e "The Voices of a Distant Star" e che ormai è l’unico a poter competere con Hayao Miyazaki grazie alla sua padronanza delle arti visive e all’incredibile abilità narrativa che lo contraddistingue.

Così, a pochi mesi di distanza dal successo mondiale di Your name., oltre 300 milioni di euro al botteghino internazionale, solo l’11 e 12 aprile arriva finalmente su grande schermo doppiato in italiano Oltre le nuvole. Il luogo promessoci, il nuovo atteso appuntamento della stagione degli anime al cinema di Nexo Digital e Dynit (elenco delle sale a breve su www.nexodigital.it).

La storia, poetica e fantastica come da tradizione di Shinkai, è ambientata negli anni '90, quando il paese si riunisce e soltanto Hokkaido rimane occupata dall’Unione, che costruisce una torre smisurata: si tratta di un'arma in grado di trasformare il mondo in un universo completamente differente. Intanto due amici, Hiroki e Takuya, lavorano da tempo ad un aereo; il loro sogno è quello di avvicinarsi alla Torre per vedere finalmente cosa si nasconde oltre di essa. A poco a poco una ragazza di nome Sayuri si unisce a loro ed insieme diventano un trio inseparabile. I due adolescenti promettono di portare la ragazza con loro per scoprire cosa ci sia al di là della Torre, ma un giorno Sayuri scompare senza lasciare traccia. La promessa appare dunque infranta: Hiroki e Takuya abbandonano il loro sogno e le loro strade si dividono. Il destino però li riunirà anni più tardi, ma ora sono adulti e le cose sono cambiate. La promessa che li legava un tempo può essere considerata ancora valida?

La Stagione degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID, propone un calendario ricco di appuntamenti: Yu-Gi-Oh! Il Lato Oscuro Delle Dimensioni. Il Film (10, 11 e 12 marzo); il primo capolavoro di Shinkai, Oltre le nuvole, il luogo promessoci (11 e 12 aprile); Mobile Suit Gundam. Thunderbolt–December Sky, ispirato a una delle saghe più famose di sempre (16 e 17 maggio) e Sword Art Online: Ordinal Scale –The Movie, il film tratto dal racconto che ha venduto 19 milioni di copie nel mondo (13 e 14 giugno). Cartoons on the bay, il festival dell'animazione della Rai, è inoltre partner della stagione per i film di Makoto Shinkai e proporrà nella sua edizione del 2017 l’anteprima di Oltre le nuvole. Il luogo promessoci.

Tutti i dettagli sulla programmazione e l’elenco delle sale che aderiscono all’iniziativa saranno a breve disponibili su www.nexodigital.it.

Staff

Regia, Soggetto & Sceneggiatura: Makoto Shinkai

Design Personaggi: Ushio Tazawa

Direttore del Suono: Makoto Shinkai

Produttore: Makoto Shinkai

Una produzione: CoMix Wave Inc.



Fonte consultata:

Dynit