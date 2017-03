dal 6 al 12 marzo 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 12/03/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaCi hanno fatto l'abitudine i principini del canto diad occupare la prima posizione con le loro uscite BD/DVD, e si ripetono ancora col terzo volume anche se non più sospinti da ticket per eventi. Per poco il primo posto non è del filmche, mentre da noi è da poco uscito al cinema, in Giappone già esce in home-video con buoni risultati. A seguire, stabile presenza.* BD/DVD accompagnato da biglietto per evento live