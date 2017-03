Ancora scarse le info sul progetto, al momento è annunciata unicamente la produzione delle animazioni, opera di Graphinica Expelled from Paradise ), e la presenza nel cast di doppiaggio di Nobuhiko Okamoto Rin in Blue Exorcist Bakugo in My Hero Academia ) nel ruolo di Usagi, un uomo investito della carica di "Coniglio" (segno dello zodiaco cinese).Okamoto sarà all'evento di presentazione dell'anime organizzato presso lo stand della Avex Pictures all'questo 26 marzo, dove verrà proiettato un primo teaser trailer per la serie. Nel romanzo, pubblicato a maggio 2015, si raconta "la storia della più grande battaglia campale di sempre", in cui dodici guerrieri rappresentano gli animali dello zodiaco cinese in una lotta generale per la vita e l'onore, da cui solo uno di essi ne uscirà vincitore.NisiOisin e Nakamura avevano già collaborato al one-shot manga, pubblicato sul seinen magazine Young Jump didi gennaio 2015. Non a caso, visto che manga e romanzo sono collegati.