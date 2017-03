Tsubasa Kurata è un 28enne programmatore informatico piuttosto abile che nel tempo libero è un "mecha-otaku" con una grande passione per i robot degli anime. Una sfortunata sera però, al ritorno dall'ufficio, viene investito da un pirata della strada e muore. Tsubasa però si reincarna in un mondo parallelo dalle atmosfere fantasy come Ernesti "Eru" Echevarria conservando inaspettatamente i ricordi della vita precedente. Quando scopre che in quel mondo esistono i Silhouette Knight, delle grandi armi umanoidi molto simili ai suoi adorati mecha e mosse a energia magica chiamate, Tsubasa/Eru punta decide di imparare le arti magiche allo scopo di diventarne un pilota e di puntare a entrare nell'accademia per cavalieri assieme agli amici Archid e Adeltrud Olter...