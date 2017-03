Il manga narra la storia di un leone, un tucano e una lucertola che lavorano in un ufficio in Giappone, affrontando la loro situazione peculiare di animali che vivono fuori dal loro habitat naturale della savana.

Nel numero di aprile della rivista Monthly Comic Gene, edita da, è riportata la notizia dell'avvio della produzione di un adattamento animato per il manga Africa no Salaryman di Gamu. Al momento, non sono disponibili dettagli sul futuro formato dell'anime.Il manga di Gamu ha fatto il suo debutto sul sitonel dicembre del 2014. Il secondo dei due volumi finora pubblicati in Giappone da(accompagnati dal titolo inglese African Office Worker) è uscito nel marzo del 2016.