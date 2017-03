Riportiamo la classifica dei volumi di manga più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 6 e il 12 marzo 2017 stilata in base ai dati forniti da Oricon, la più importante fonte di dati statistici in Giappone.



Conferma al primo posto della classifica per i pallavolisti di Haikyuu!! che ora sono seguiti dalle giovani promesse delle cucine di Food Wars - Shokugeki no Souma tallonati a loro volta dalle carcerieri scolastiche di Prison School.



Dopo un World Trigger stabilizzatosi al primo posto, troviamo delle uscite importanti come The Ancient Magus Bride, Blue Giant e Koi de Ameagari no You ni del quale è stato da poco annunciato un adattamento anime. Si rivede, infine, anche il moe survival Gakkou-Gurashi! (School-Live!).